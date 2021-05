Adolescente esfaqueou padrasto durante uma discussão

JN Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz, de 17 anos, esfaqueou o padrasto durante uma discussão, ocorrida ao final da noite de anteontem, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia.

A vítima, de 43 anos, foi operada de urgência ao longo da madrugada e está a lutar pela vida, no Hospital Eduardo Santos Silva, também localizado no concelho gaiense. Já o agressor, que conta com antecedentes por crimes semelhantes e por assaltos, foi detido na rua, pela GNR, depois de ter fugido do local da agressão.

Segundo o JN apurou, a família estava à mesa da cozinha da residência, quando, pelas 23.30 horas de sábado, mãe e filho iniciaram uma discussão. Pouco depois, o companheiro da mulher interveio na refrega e também repreendeu o enteado. Este não gostou do que ouviu e, em resposta, pegou numa faca e, ainda na cozinha, atacou o padrasto, causando-lhe ferimentos muito graves.

Assistido primeiramente no local pelos Bombeiros Voluntários da Aguda e pela equipa médica do INEM, a vítima foi, posteriormente, transportada para o hospital de Vila Nova de Gaia e sujeito a uma intervenção cirúrgica de urgência. À hora do fecho desta edição, permanecia em estado crítico.

Enquanto o padrasto estava a ser operado, o jovem, que abandonou a habitação da família logo após ter cometido o crime, mantinha-se em fuga. Todavia, seria capturado pela GNR, por volta das 4.30 horas, a cerca de 450 metros de distância da residência. Estava sozinho na rua e não ofereceu resistência quando foi abordado pelos militares.

Ainda durante a madrugada, o adolescente foi entregue à Polícia Judiciária, que já tinha estado na habitação da família e está responsável pela investigação.