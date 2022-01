Adolescente exige meio milhão de euros a pai afetivo que o rejeitou

Inês Banha Hoje às 11:17 Facebook

Rapaz entrou com ação após o homem que o registou ter ido para tribunal para deixar de ser seu pai. Justiça não deu razão ao menor.

Um adolescente que foi abandonado pelos pais em criança exigiu ser indemnizado em meio milhão de euros pelo homem que o perfilhou à nascença e, mais tarde, foi para tribunal para apagar o seu nome do assento de nascimento. Em causa esteve o facto de ter descoberto que o rapaz, hoje com 15 anos, é filho biológico de outro homem. Agora, os juízes deram razão ao adulto e rejeitaram o pedido do adolescente, que ainda ficou sem o apelido paterno.

O caso remonta a 2006, quando um casal declarou voluntariamente, numa conservatória do Sul do país, que o recém-nascido que queria então registar era filho de ambos. Três meses depois, o homem e a mulher separaram-se, tendo esta dito à mãe do ex-companheiro que o bebé fora, afinal, concebido com outro homem. O pai afetivo deixou, logo nessa altura, de visitar o menino. Cinco anos mais tarde, a mãe fez o mesmo e a criança passou, aos cinco anos, a viver com um casal de idosos, avós de meios-irmãos seus.