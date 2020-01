Advogada agredida a murro pelo marido por ter cancro

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Doença esteve na origem dos maus-tratos praticados por traficante de droga. Vítima confirmou agressões após ter nariz partido em três sítios por soco.

Uma advogada, bastante debilitada devido ao tratamento de quimioterapia a uma doença oncológica, foi agredida, ao longo de um ano, pelo marido. Na altura do Natal, a causídica, de 40 anos e residente na Trofa, ficou com o nariz partido com um murro e, anteontem, o agressor, que já contava com uma detenção por tráfico de droga, foi detido pela GNR.

A violência começou quando diagnosticaram cancro à vítima. Desde essa altura, o casamento de uma década deteriorou-se e as discussões frequentes foram sendo substituídas por agressões. Os maus-tratos sofridos pela advogada tinham lugar sempre em casa do casal, mas chamaram a atenção dos vizinhos que, no início do ano passado, denunciaram as agressões.

Ler mais na edição impressa ou na versão e-paper