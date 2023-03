Advogada apanha 16 anos de cadeia por envenenar parceiro

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:32 Facebook

Uma advogada, de 63 anos, foi condenada a 16 anos e 3 meses de prisão por homicídio qualificado e falsas declarações, em Lisboa. Seduziu e envenenou o parceiro, também advogado, de 78 anos, apoderou-se do saldo da conta conjunta e saiu de casa com alguns pertences e as cinzas de um cão.

Nos meses seguintes ao crime, a mulher, brasileira, usou várias identidades e levantou mais de 11 mil euros. Seria localizada e identificada pelas impressões digitais. Foi condenada em primeira instância, de onde recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa e, depois, para o Supremo Tribunal de Justiça, chegando a invocar o uso ilegal de metadados. Mas estas duas instâncias confirmaram a condenação da arguida, que está presa desde abril de 2021.

A advogada imigrou para Portugal no início dos anos 90, após um casamento falhado. Aos 57 anos, já depois de um segundo matrimónio, "conflituoso e violento", conheceu a vítima, 20 anos mais velha, nos Açores, onde ambos exerciam advocacia. Em 2016, iniciaram uma relação amorosa e foram para Lisboa. Em junho de 2018, após a morte do seu cão Bolinha, de que culpava a vítima, a mulher terá decidido matar o companheiro e daí tirar vantagem económica.