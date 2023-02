Advogada apanhada a meter droga na cadeia proibida de entrar em prisões

Roberto Bessa Moreira Ontem às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A advogada detida, na tarde de terça-feira, a tentar introduzir droga na cadeia de Caxias, em Oeiras, foi libertada no final do primeiro interrogatório judicial. A causídica ficou, no entanto, obrigada a apresentar-se na esquadra da área de residência e também proibida de entrar em estabelecimentos prisionais. Estas medidas de coação foram decretadas nesta quarta-feira.

Tal como o JN noticiou, a advogada, com cerca de 50 anos, apresentou-se na cadeia de Caxias para visitar dois presos preventivos. Um deles tem 36 anos e está na cadeia por furto, tráfico de droga e uso indevido de cartão de crédito, desde fevereiro do ano passado. O outro tem 24 anos e desde outubro último que aguarda ser julgado por tentativa de homicídio.

Quando os guardas estavam a revistar a pasta da advogada, e esta se preparava para passar pelo pórtico de deteção de metais, a mulher meteu a mão ao bolso e, nesse instante, deixou cair ao chão um embrulho que chamou a atenção. Os guardas prisionais apanharam imediatamente o produto suspeito e, após a pesagem, verificaram que se tratava de 46 gramas de haxixe.

PUB

A própria advogada confessou que se tratava de produto estupefaciente que iria entregar a um dos reclusos que pretendia visitar e foi detida. Posteriormente, foi levada para a esquadra da PSP, onde foi sujeita a uma revista minuciosa, durante a qual foi detetada mais quantidade de droga. O haxixe estava escondido nas partes intimas da advogada e também seria para entregar aos seus clientes em prisão preventiva.