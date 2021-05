Advogada de João Gouveia pede audição de perita que analisou roupa molhada do Dux

Rogério Matos Hoje às 12:24 Facebook

A advogada de João Gouveia quer ouvir em Tribunal a peritaque realizou a análise à roupa que o ex Dux da Lusófona utilizava na noite em que seis dos seus colegas faleceram na praia do Meco.

Em causa está um esclarecimento sobre se João Gouveia esteve ou não dentro do mar na noite em que Catarina, Carina, Joana, Andreia, Pedro e Tiago perderam a vida arrastados por uma onda.

A peritagem do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) foi feita a pedido da Polícia Judiciária, durante o inquérito-crime que terminou em arquivamento e apontava para a ausência de vestígios de água do mar na roupa de João Gouveia. Ao JN, Paula Brum diz que quer que a perita diga no Tribunal de Setúbal - que está a julgar a indemnização pedida pelos pais das vítimas - o que explicou à investigação criminal.

"A perita explicou durante o inquérito que a análise à roupa foi feita dez meses depois do incidente, o que faz com que estes vestígios possam desaparecer e ainda que as diatomáceas, esses vestígios de água do mar que foram analisados, podiam nem estar presentes no mar no Meco durante aquela noite", afirmou Paula Brum.

A advogada de João Gouveia juntou ao processo a peritagem do IPMA que consta no processo-crime e, esta segunda feira, o Tribunal de Setúbal considerou pertinente a audição da perita. O advogado das famílias, Vítor Parente Ribeiro, pediu tempo para se pronunciar.

A análise à roupa de João Gouveia foi um dos momentos-chave durante o inquérito. As famílias consideravam que era prova de que o Dux não esteve dentro de água com os colegas, como este defende.