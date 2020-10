Advogada infetada foi detida por não cumprir confinamento em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma advogada do concelho de Ovar foi identificada e detida pela GNR, na tarde desta sexta-feira, quando se encontrava no seu escritório, contrariando a obrigatoriedade de confinamento na residência, dado que se encontrava infetada com covid-19.

A mulher em causa foi confrontada com a presença dos elementos da GNR, que a contactaram no seu escritório situado numa freguesia do concelho vareiro e a questionaram sobre o incumprimento de confinamento obrigatório decretado pela autoridade de saúde.

Terá alegado que passou temporariamente pelo escritório, depois de ter estado a efetuar um novo teste à covid-19.

Foi elaborado o auto de detenção e a advogada acompanhada à residência pela patrulha da GNR. O incumprimento comunicado ao tribunal.