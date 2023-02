Advogado acusado de cobrar 60 mil euros por processo fictício

Hugo Hermes terá prometido a casal intentar ação sobre terrenos. Pediu-lhe dinheiro até para pagar à Judiciária.

Um advogado, residente em Vizela, foi recentemente acusado pelo Ministério Público (MP) da Póvoa de Lanhoso de um crime de burla qualificada. Terá levado um casal a entregar-lhe um total de 60.250 euros para custas e despesas de um processo judicial que nunca existiu. O advogado chegou a convencer até as vítimas a entregarem-lhe 2600 euros que seriam destinados a pagar a inspetores da Polícia Judiciária para que estes prestassem ajuda no dito processo.

De acordo com a acusação, o casal procurou Hugo Hermes no verão de 2018. O advogado tinha-lhe sido indicado por um amigo que já tinha recorrido aos seus serviços. Marido e mulher tinham um problema com um vizinho sobre a divisão de prédios rústicos.