Advogado acusado por identificar a mãe em autos levantados contra clientes

O Ministério Público (MP) de Coimbra deduziu acusação contra um advogado, da Beira Baixa, que identificava a própria mãe como condutora responsável em contraordenações rodoviárias relacionadas com autos levantados contra clientes seus.

De acordo com a página de internet da Procuradoria da República da Comarca de Coimbra, o advogado da Beira Baixa irá responder pela prática de mais de uma centena de crimes de falsificação de documentos e de denúncia caluniosa no âmbito de processos de contraordenação estradais.

"Os factos estão relacionados com autos levantados contra clientes seus, particulares ou empresas, na sequência dos quais o arguido, mediante remuneração, prestou informações falsas, perante a ANSR [Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária], identificando a própria mãe como condutora responsável em cada uma das situações", descreveu.

De acordo com o MP de Coimbra, esta prática do advogado deu origem à elaboração de novos autos de contraordenação, em nome da sua mãe, tendo alguns deles culminando em condenação.

"Com a atuação descrita, o arguido lograva, no imediato, eximir de responsabilidade os verdadeiros infratores, inviabilizando a ação punitiva do Estado, enquanto angariava clientela", destacou.

A investigação esteve a cargo da Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra.