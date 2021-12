Advogado "convencido" de que MP não vai pedir para Pinho ficar preso

Inês Banha Hoje às 10:27 Facebook

O advogado de Manuel Pinho está "convencido" de que o Ministério Público não vai pedir, esta quarta-feira, ao juiz Carlos Alexandre que aplique prisão preventiva ao ex-ministro da Economia (2005-2009) no âmbito do processo das rendas da EDP.

À chegada, pelas 10 horas, ao Campus de Justiça de Lisboa, Ricardo Sá Fernandes acrescentou que tem de "estar preparado para todos os cenários", mas ressalvou que espera que tal "não aconteça".

Manuel Pinho foi detido na terça-feira, por, no entender do Ministério Público, existir perigo de fuga. Pernoitou nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Moscavide, Loures, tendo chegado pelas 9.30 horas ao Campus de Justiça de Lisboa, numa carrinha descaracterizada.

Esta quarta-feira deverá ficar a conhecer, tal como a sua mulher, Alexandra Pinho, as medidas de coação aplicadas por Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal.

Em causa está o alegado recebimento por Manuel Pinho de "luvas" milionárias pagas pelo ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), para, enquanto ministro, favorecer os interesses do banco na EDP. A sua mulher é suspeita de ter ajudado o marido a esconder o dinheiro, com recurso a uma offshore. O inquérito foi aberto há cerca de uma década.

O antigo governante está atualmente sujeito a termo de identidade e residência e, em cima da mesa, poderão estar a obrigatoriedade de Manuel Pinho entregar o passaporte ou uma caução.