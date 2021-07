Advogado diz que Vieira acompanhou "com serenidade" as buscas

Inês Banha Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O advogado de Luís Filipe Vieira, Manuel Magalhães e Silva, garantiu, esta quarta-feira à noite, que o presidente do Benfica acompanhou "com serenidade" as buscas de que foi alvo ao longo do dia.

Magalhães e Silva falava aos jornalistas à entrada da sede do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Loures, onde Luís Filipe Vieira chegou sob detenção, pelas 21 horas, e onde vai pernoitar.

Escudando-se no segredo de justiça a que o inquérito está sujeito para não adiantar detalhes sobre o caso, o causídico lembrou apenas que "suspeitas são suspeitas" e que "existe presunção de inocência".

Luís Filipe Vieira está indiciado, com outros três arguidos, por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento. Segundo o Departamento Central de Ação e Investigação Penal do Ministério Público, em causa estão "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades".

Amanhã, serão os quatro apresentados ao juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação mais gravosas do que o termo de identidade e residência.