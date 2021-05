Advogado e agente acusados de burlar três treinadores

Luís Moreira Hoje às 08:16 Facebook

O técnico-adjunto do campeão francês e duas outras vítimas foram prejudicados em mais de 17 mil euros com falsos honorários em ação na FIFA que nunca existiu.

O Ministério Público (MP) de Famalicão acusou o advogado Duarte Costa e o empresário de futebol Rodolfo Filipe Vaz do crime de abuso de confiança agravado, por alegadamente terem burlado os treinadores de futebol, Jorge Maciel, adjunto do Lille FC, Baltemar Brito e José Moreira. O jurista, a viver em Setúbal, mas com escritório em Lisboa, está ainda acusado de um crime de burla qualificada, quatro de falsificação de documento e três de prevaricação de advogado.

O MP concluiu que os dois terão burlado os técnicos em 14 mil euros de honorários e de traduções e ainda em 4 mil francos suíços, (3240 euros) em taxas de Justiça da FIFA, para a entrada de uma suposta petição contra o clube líbio All Itthiad Sports Cultural Club, de Trípoli. Só que a queixa na FIFA nunca entrou, nem este organismo cobra taxas por ações semelhantes. As traduções não existiram e o advogado ter-se-á limitado a negociar com os líbios, à sua revelia.