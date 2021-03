Advogado mostra vídeos para libertar camionista preso na Grécia

Sandra Freitas Hoje às 20:18 Facebook

O advogado grego que está a defender o motorista português que foi preso na Grécia, em janeiro, por transportar quatro imigrantes ilegais, entregou um conjunto de imagens de videovigilância aos juízes para tentar provar a inocência de Luís Marques.

"O advogado grego entregou [quinta-feira] 15 filmagens de todas as paragens que o meu marido fez na Grécia. Seja nas empresas, nas estações de serviços ou quando esteve a dormir perto do Porto de Patras, que deve ter sido onde os imigrantes entraram no camião", conta Lúcia Moura ao JN, lamentando que as filmagens só agora tenham sido recolhidas.

"A juíza tem que conseguir ver nessas imagens como é que os refugiados entraram lá. Não foi o meu marido que os meteu no camião", insiste a mulher do camionista, revelando que este, entretanto, foi transferido da cadeia de Amfissa para Atenas.