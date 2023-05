Advogado reclama em tribunal terreno de ciclovia de Braga

Luís Moreira Hoje às 20:05 Facebook

Jurista garante ter adquirido espaço usado por centenas de pessoas para atividade física. A Câmara garante que sempre foi de domínio público.

Um advogado de Braga interpôs uma ação cível em tribunal pedindo que a Câmara local lhe devolva 288,07 metros quadrados da via pedonal e ciclável, situados junto ao rio Este, perto da Ponte de São João, e que diz serem seus. Caso o reclamante ganhe a questão, a via, atualmente utilizada por centenas de pessoas para exercer atividade física, pode ser cortada. Já o município garante que o terreno sempre foi público.

Fernando da Silva Madureira, "advogado em causa própria", diz que é dono do prédio rústico "Bouça do Rio", com um total 831,75 m2. O terreno, situado na Rua dos Barbosas, na margem esquerda do rio, na freguesia de São Lázaro, foi comprado pelo advogado a um cliente seu, Eurico Alexandre Taxa. Além da compra, o reclamante também garante ser dono do terreno por usucapião.