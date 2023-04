Advogados do Porto vão ter casa nova no próximo ano

A sede do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados (CRPOA) vai abandonar o edifício que ocupa na Praça da República e mudar-se, no próximo ano, novas instalações. A informação foi avançada, ao JN, pelo presidente do CRPOA, Jorge Mendes Barros, que não adiantou, no entanto, quais são as alternativas que tem "em cima da mesa".

Em janeiro, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) decidiu não renovar o contrato de comodato do edifício da Praça da República e proceder à sua devolução ao Ministério das Finanças.

No entanto, o CRPOA vai manter-se mais algum tempo nas atuais instalações, mediante pagamento de renda. "Haverá uma reunião no Ministério da Justiça sobre o assunto, mas aquilo que está predefinido é que ficaremos no edifício em contrato de arrendamento até ao final do ano", afirma o presidente do Conselho Regional.