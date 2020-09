Advogados em guerra com agências funerárias e imobiliárias

Inês Banha com Nélson Morais Hoje às 07:40 Facebook

Agências entre os alvos de processos por procuradoria ilícita movidos pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem. Associação nega.

Agências funerárias, imobiliárias, autarquias, gabinetes de contabilidade, seguradoras. Estas são algumas das entidades contra as quais o Conselho Regional de Lisboa (CRL) da Ordem dos Advogados (OA) tem atualmente 254 processos abertos por alegada procuradoria ilícita, entre os quais 32 averiguações preliminares. Está a ser feito um levantamento no resto do país, mas o problema deverá ser comum.

Em causa está a prática de atos que a lei considera próprios de advogados e solicitadores, mas que estarão a ser prestados por outros profissionais. No total, estão incritos na OA no território abrangido pelo CRL - de Rio Maior a Sesimbra - perto de 15 500 causídicos. É quase metade do total nacional.