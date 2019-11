Advogados impugnam auto de notícia da GNR sobre ataque à Academia

Rogério Matos Hoje às 18:01 Facebook

Miguel Matias, advogado de um dos arguidos do ataque à Academia de Alcochete, impugnou o auto de notícia realizado pela GNR sobre as agressões aos jogadores por discrepâncias nas datas e entrada no MP sem qualquer carimbo.

O requerimento, secundado por uma outra advogada, pretende afastar o documento dos elementos de prova a analisar pelo coletivo de juízes.

O comandante do Posto da GNR de Alcochete referiu em tribunal que assinou o auto "um ou dois dias" depois dos acontecimentos de 15 de maio de 2018, mas o auto está datado desse dia 15. Sobre a entrada nos serviços do Ministério Público sem carimbo, Márcio Alves desconhece a razão.