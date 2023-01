Advogados recebem clientes em cafés para poupar

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:53 Facebook

Novo presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, Jorge Barros Mendes, quer acabar com prática que "não dignifica a profissão".

Há advogados sem escritório que recebem clientes em praças de alimentação de centros comerciais, em hotéis e até nos próprios carros. A denúncia é feita pelo novo presidente do Conselho Regional do Porto (CRP) da Ordem dos Advogados, Jorge Barros Mendes, que elegeu o combate a esta violação do estatuto dos advogados como uma das prioridades do seu mandato. Outro objetivo é impedir a entrada em vigor da Lei das Associações Públicas Profissionais. Neste ponto, Barros Mendes tem o apoio da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro.

"A Ordem dos Advogados tem urgentemente de implementar regras para os domicílios profissionais, terminando com práticas que em nada dignificam a profissão", referiu Jorge Barros Mendes, durante a tomada de posse, cerimónia que teve lugar na segunda-feira.