Afastada do processo juíza que entregou bebé lactente ao pai nos fins de semana

Relação de Lisboa invoca necessidade de garantir confiança na Justiça. Mãe acusou magistrada de Cascais de maus-tratos e de parcialidade.

A juíza do Tribunal de Família e Menores (TFM) de Cascais, Andreia Ramos Cabrita, foi afastada do processo no qual, em outubro, ordenou que uma bebé de dez meses, que é amamentada pela mãe, passasse fins de semana alternados (com pernoitas) em casa do pai. O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) respondeu assim ao incidente de suspeição sobre a imparcialidade da juíza, que aquela mãe suscitou dias depois de apresentar uma queixa-crime contra a mesma, por alegado crime de maus-tratos ou de ofensas corporais da bebé lactente, filha de pais separados.

"Entendemos existir uma situação excecional que aconselha a que a sr.ª juíza não permaneça na condução dos autos", concluiu agora a vice-presidente do TRL, Maria do Rosário Gonçalves, numa decisão pouco comum que valorizou "aspetos graves que indiciam estar posta em causa a confiança sobre a imparcialidade" da magistrada de Cascais.