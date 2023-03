Afegão matou assistentes sociais após telefonema misterioso

Alexandre Panda, Inês Banha e Rogério Matos Hoje às 23:39 Facebook

Homicida tinha três filhos e vivia contrariado em Portugal. Antes dos crimes, recebeu chamada que o deixou muito nervoso.

Abdul Bashir, refugiado afegão de 34 anos, matou ontem duas assistentes sociais do Centro Ismaili, em Lisboa. O suspeito, que se queixava da vida em Portugal e queria sair do país, tinha acabado de receber um telefonema, por volta das 11 horas, quando partiu para cima das vítimas com uma faca de grande dimensão. Na altura, decorriam aulas de integração de refugiados e imigrantes afegãos na instituição da comunidade muçulmana em Portugal, na Avenida Lusíada, em Lisboa.

As vítimas, Farana Sadrudin, de cerca de 40 anos, e Mariana Jadaugy, na casa dos 20, eram portuguesas de ascendência indiana. Morreram ali mesmo, no corredor das salas de aula do Centro Ismaili, onde ajudavam os afegãos a integrar-se.