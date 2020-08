Agente da PSP agredido durante desacatos em rua de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente da PSP foi este sábado agredido, durante distúrbios numa rua de Viana do Castelo, provocados por um jovem de 23 anos, que entretanto foi detido.

Segundo fonte do Comando Distrital, o agressor e o polícia ficaram feridos e tiveram de receber assistência no hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAL) naquela cidade.

De acordo com a mesma fonte, a agressão ocorreu cerca das 10.15 horas, na Rua Góis Pinto, na Ribeira de Viana, onde o jovem "estaria a provocar desordem e distúrbios em vários estabelecimentos".

Face à intervenção da PSP, este terá reagido agredindo um dos polícias que "caiu ao chão, bateu com as costas e sofreu ferimentos ligeiros". "Foram os dois receber tratamento. O agressor já estava com escoriações e está detido. Ainda permanece (18 horas) no hospital por causa de outros problemas, provavelmente do foro psiquiátrico", informou a fonte.

O jovem residente em Areosa, Viana do Castelo, estaria acompanhado na altura dos desacatos, mas "foi o único que reagiu".