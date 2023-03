Agente da PSP alcoolizado detido por disparos em bairro de Vialonga

Um agente da PSP foi detido, esta segunda-feira, no Bairro da Icesa, em Vila Franca de Xira, após ter sido dado um alerta para disparos efetuados na via pública. O agente estava alcoolizado e foi entregue à PJ.

A GNR de Vialonga foi alertada para disparos com arma de fogo por moradores do bairro, que se terão refugiado, pelas 00.15 horas desta segunda-feira.

À chegada ao local, o agente, de 25 anos, tinha na sua posse a arma de serviço e foram encontrados dois invólucros, que foram recolhidos pelos militares da Guarda.

O suspeito foi detido pela GNR, e entregue à PJ.

Ainda não é possível apurar as causas do incidente, não se sabe se houve troca de tiros, ou disparos para o ar, e não está excluído o envolvimento de um segundo suspeito na desordem, que ocorreu no mesmo bairro onde, no dia 14, uma menina de sete anos foi assassinada à facada pelo avô.