Agente da PSP detido por crime de violência doméstica

Um agente da PSP foi esta terça-feira detido em Ponte de Sor por suspeita da prática de um crime de violência doméstica. O detido, de 38 anos, encontra-se ausente do serviço, por doença, desde o início de 2018.

Em comunicado, a PSP informa que "mediante mandado de detenção, foi detido hoje [terça-feira] um polícia do efetivo do Comando Metropolitano de Lisboa, por suspeita da prática de um crime de violência doméstica".

O agente estava ausente do serviço, por doença, desde o início de 2018, "tendo cumprido, entretanto, um período de suspensão preventiva do exercício de funções na sequência de procedimento disciplinar". "A arma de fogo que tinha distribuída encontra-se apreendida no âmbito de um outro processo", lê-se ainda no comunicado.

O homem foi detido pela GNR de Ponte de Sor e será presente ao Tribunal Judicial daquele concelho na quarta-feira. Internamente será instaurado um processo disciplinar.