Agente da PSP do Barreiro morre com covid-19 

Eduardo Contreiras, 59 anos, faleceu, este domingo, no Hospital Garcia de Orta, vítima de covid-19. É o segundo agente da PSP a morrer em Portugal por covid-19. As duas mortes deram-se no espaço de uma semana.

Eduardo Contreiras estava internado no hospital de Almada desde janeiro. Residia no Barreiro e era amante de ciclismo. Pertencia a um clube de cicloturismo na cidade do Barreiro, a Fidalbyke, que deixou este domingo uma nota de pesar pelo falecimento do "amigo".

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia também deixou na rede social Facebook uma nota de pesar pela morte do agente coordenador.

A morte de Eduardo Contreiras é a terceira nas forças de segurança. A cinco de fevereiro morreu o cabo da GNR de Coimbra Nuno Assis, de 55 anos. Na semana passada, António Pedro Cabelo, de 54 anos, da PSP de Coimbra, faleceu depois de um mês a lutar contra a covid-19.