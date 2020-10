Agente da PSP em estado grave após ser atropelado por cadastrado

Reis Pinto Hoje às 10:59 Facebook

Um agente da PSP foi atropelado por um motociclista, ao final da tarde de segunda-feira, em Lisboa, ficando ferido com gravidade. O condutor, já com cadastro, tentou fugir mas foi detido e a PSP apreendeu uma pistola de 9mm.

O atropelamento do agente da PSP, de 30 anos, ocorreu, cerca das 19 horas, perto da saída para a Avenida de Ceuta. O homem seguia com a moto pela berma, motivo pelo qual foi mandado parar pelo agente.

O indivíduo, no entanto, acelerou a moto na direção do polícia, atropelando-o. Deixou o veículo caído e fugiu a pé, mas foi detido alguns metros mais à frente por outros agentes que se encontravam no local.

Junto à moto foi encontrada uma bolsa com uma pistola do calibre 9mm, que é reservado às forças policiais, que o detido reconheceu como sendo sua.

O agente sofreu múltiplas fraturas e foi conduzido ao Hospital de Santa Maria, onde se encontra internado em estado grave.

Também o detido, que já possui antecedentes criminais, foi conduzido ao Hospital de Santa Maria, queixando-se de dores.