Agente da PSP ferido em operação para travar festa ilegal na Cova da Moura

Um agente da PSP ficou ferido, no domingo à noite, após ter sido atingido com uma garrafa quando tentava pôr termo a uma festa ilegal no Bairro da Cova da Moura, na Amadora. Os polícias foram recebidos com disparos e arremesso de pedras e garrafas e detiveram três pessoas.

Os diversos alertas para a festa ilegal, que terá juntado largas de dezenas de jovens nas ruas do bairro, começaram a chegar à PSP cerca das 21 horas de domingo.

Após verificar a veracidade das denúncias - música e muitos jovens na rua a consumir álcool - a PSP avançou para o bairro cerca das 22 horas.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, "à chegada dos agentes foram ouvidos disparos de arma de fogo e arremessadas pedras e garrafas".

Os polícias pediram reforços e para o local foi enviado um dispositivo mais musculado, com diversas Equipas de Prevenção e Reação Imediata e o Corpo de Intervenção, que conseguiram dispersar o ajuntamento e deter três homens, com idades entre os 23 e os 28 anos.

Um deles havia atirado a garrafa que feriu o agente e um outro estava na posse de diversas pedras que se destinava a ser arremessadas contra a Polícia. O terceiro detido está indiciado por tráfico de droga.

O dispositivo policial só retirou do bairro cerca das 3.45 horas desta segunda-feira.