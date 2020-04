Agente da PSP processado por usar "kit" de proteção individual

A.P. Hoje às 08:50 Facebook

Um elemento da PSP do comando de Faro foi alvo de um processo disciplinar por ter aberto e usado um "kit" de proteção individual, distribuído pela Polícia.

É acusado de ter desobedecido a uma ordem de um chefe que lhe tinha dito para não usar o "kit".

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foi no passado dia 25 que o agente foi enviado para o hospital, onde a PSP presta serviço. Ao que tudo indica, com receio de ser contaminado, o elemento, de 50 anos, a quem tinha sido distribuído o kit, mas com ordens expressas para não o usar, optou por abrir a embalagem e colocar luvas e máscara. A hierarquia da PSP veio a saber e abriu-lhe agora um processo disciplinar.