Agentes da PSP absolvidos de agressões a adepto do Boavista

O Tribunal de Guimarães absolveu os onze agentes da PSP acusados de agredir um adepto do Boavista, em 2014, deixando-o cego. Não ficou provado quem cometeu o crime.

As agressões aconteceram em Guimarães, a 3 de outubro de 2014, nas imediações do Estádio Dom Afonso Henriques, nos momentos que antecediam a partida entre o Vitória e o Boavista. Os onze agentes em julgamento integravam a equipa 42 do Corpo de Intervenção do Comando Metropolitano do Porto da PSP. Entre eles está Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP).

Naquele dia, três agentes espancaram o adepto boavisteiro João Pedro Adrião até o deixarem cego de um olho. Entretanto, segundo a acusação, os restantes oito fizeram um cordão policial para impedir que outros adeptos parassem com as agressões. Contudo, ninguém soube identificar quem fez o quê e quais dos onze foram os autores das agressões, pois o fardamento do Corpo de Intervenção, com capacete e viseira, impede o reconhecimento da cara.

"Provou-se que houve agressões, foram praticadas por alguém presente nesta sala, mas não se sabe por quem em concreto", disse o juiz que presidiu ao coletivo do Tribunal de Guimarães, esta quinta-feira.

Nas alegações finais do julgamento, o procurador do Ministério Público defendeu que a pena teria de ser sempre superior a três anos e meio, pugnando por uma condenação a cerca de cinco anos de prisão, efetiva.

O desfecho deste processo pode ser decisivo para o processo que decorre na Inspeção Geral da Administração Interna e para a ação administrativa movida pela vítima João Pedro Adrião, onde reclama do Estado e da PSP uma indemnização.

Esta não é a primeira decisão favorável aos arguidos neste processo. Inicialmente, um juiz de instrução do Tribunal de Guimarães arquivou o inquérito porque não era possível identificar os agressores. Depois, o Tribunal da Relação de Guimarães mandou os onze para julgamento por ofensa à integridade física grave qualificada. É o Tribunal da Relação de Guimarães que vai, agora, decidir um eventual recurso.