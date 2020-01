Agentes da PSP apedrejados em bairro problemático de Loures

Alexandre Panda Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP foi na noite deste sábado impedida de entrar no bairro da Quinta da Fonte, em Loures, onde pretendia recuperar um carro furtado. Os agentes foram apedrejados, mas não houve feridos. No entanto, o carro foi incendiado já na madrugada deste domingo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foi o proprietário do carro quem localizou a viatura no interior do bairro e chamou a PSP para recuperá-lo. Ao avistar uma patrulha a chegar, pelo menos uma dezena de indivíduos começou a atirar pedras aos polícias. Os agressores colocaram caixotes a arder para cercar os agentes e depois fugiram.

A viatura furtada foi depois incendiada cerca das 2 horas da madrugada deste domingo.