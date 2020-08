Agentes da PSP detidos faziam segurança a carregamento de cocaína

Marisa Rodrigues e Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:45 Facebook

Estariam ao serviço de negociante de pescado algarvio que já se tornara suspeito pelos sinais de riqueza. Apanhados em flagrante quando iam recolher droga em armazém.

Os dois agentes da PSP detidos com 375 quilos de cocaína, na Azambuja, seriam cúmplices de um negociante algarvio, também detido, cujo nível de vida e luxos já tinham chamado a atenção das autoridades. No entanto, não tinha cadastro. A presença dos polícias no armazém onde a droga estava guardada terá surpreendido os próprios investigadores que seguiam a droga desde que ela tinha sido descarregada no porto de Setúbal, no meio de bananas vindas da América do Sul. Aos agentes caberia transportar a droga, garantindo que chegava ao seu destino final sem percalços. Há um segundo civil detido.

No porto de Setúbal desde sexta-feira passada, a cocaína estava vigiada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (PJ), que já sabia dos planos da rede criminosa. A empresa portuguesa a que as bananas se destinavam nada sabia da droga.