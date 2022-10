Agentes da PSP e guardas da GNR com aumentos a rondar os 100 euros

Governo vai apresentar melhorias salariais entre 8,95% e 12,71% para categorias mais baixas das forças de segurança. Às restantes será aplicada a regra geral.

Em 2023, os agentes da PSP e guardas da GNR vão beneficiar de aumentos entre os 90 e os 107 euros conforme as respetivas posições remuneratórias. Em vários casos, será uma subida de dois níveis. Em termos relativos, as melhorias salariais propostas pelo Governo para estas categorias das forças de segurança variam entre os 8,95% e os 12,71%. Para as restantes categorias aplicar-se-á o princípio geral da Função Pública: aumentos de 52 euros nos salários brutos até 2570,82 euros e de 2% nos salários acima deste valor.

A tabela remuneratória a que o JN teve acesso e que será apresentada amanhã aos sindicatos indica que os agentes da PSP e os guardas da GNR na primeira posição remuneratória irão beneficiar de um aumento de 90,64 euros. Já os guardas e agentes nas oitava e sétima posições, respetivamente, irão ter uma melhoria salarial de 104,2 euros. Em termos relativos, os aumentos propostos pela tutela variam entre os 8,95% na posição remuneratória e os 11,20% e 12,71% nas posições mais baixas.