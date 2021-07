Agentes da PSP feridos em acidente em Braga tiveram alta hospitalar

Luís Moreira Hoje às 12:02 Facebook

Os dois agentes da PSP que, na quarta-feira, sofreram um acidente de viação quando regressavam ao quartel depois de terem participado na operação judicial de busca ao escritório do advogado e empresário Bruno Macedo, tiveram alta após tratamento no Hospital de Braga.

A informação foi dada ao JN pelo inspetor tributário das Finanças de Braga, Paulo Silva, que participou nas buscas, e confirmada pelo Comando Distrital da polícia. Segundo Paulo Silva, o carro onde os polícias seguiam foi abalroado por um veículo que "estava a circular sem luzes e a alta velocidade", na zona de Braga.

Os dois agentes da PSP tiveram ferimentos ligeiros.

O Comando da PSP escusou-se a adiantar mais pormenores.

A operação de quarta-feira resultou, ainda, na detenção do empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, do filho Tiago Vieira e do também empresário, António dos Santos, conhecido como "Rei dos frangos".