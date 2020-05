Agredia a mulher há anos e empurrou-a contra parede à frente da GNR

JN Hoje às 17:02 Facebook

Um homem, de 63 anos, foi detido na passada sexta-feira, em Amares, por violência doméstica sobre a mulher, de 60, que era vítima de agressões há vários anos. Quando a GNR foi à habitação do casal, o suspeito tentou impedir a mulher de falar com os militares e empurrou-a contra uma parede.

Em comunicado, a GNR informa que, "na sequência de uma denúncia relacionada com desacatos numa residência", os militares do Comando Territorial de Braga foram ao local, na passada sexta-feira, e apuraram que "a mulher do suspeito, de 60 anos, era vítima de agressões físicas e psicológicas, assim como de ameaças de morte com arma branca, há vários anos".

Quando a GNR chegou à habitação, "o suspeito tentou impedir a vitima de falar com os militares" e acabou "por empurrá-la contra uma parede, pelo que foi de imediato detido".

Ainda segundo o comunicado, o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Amares, tendo sido sujeito à medida de coação de prisão preventiva e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.