Agredia a namorada e os avós de 76 e 79 anos

Um homem de 36 anos foi detido pela PSP de Lisboa, por alegadamente agredir a companheira de 26 anos e os avós, de 76 e 79 anos, anunciou este sábado o Comando Metropolitano de Lisboa.

Na quinta-feira, elementos da polícia foram chamados à casa do agressor e das vítimas, no bairro lisboeta da Penha de França, porque havia "pedidos de socorro, gritos de uma mulher e barulho de objetos partidos", refere o Comando Metropolitano de Lisboa em comunicado enviado para a Lusa.

Os agentes detiveram em fragrante delito o homem que agredia a namorada de 26 anos.

"De forma à salvaguarda da vida humana, e uma vez que o suspeito não abriu a porta de livre e espontânea vontade, houve necessidade de arrombar a mesma, consumando-se a sua detenção", acrescenta a PSP.

Além de agredir a companheira, a PSP diz haver "fortes suspeitas, da prática do crime de violência doméstica, do detido para com os seus avós, com 76 anos e 79 anos".

No momento da detenção, o suspeito encontrava-se com pulseira eletrónica, como medida de coação de outros ilícitos, tendo sido presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que aplicou a medida de prisão preventiva.

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública anunciou ainda a detenção de um outro homem de 51 anos de idade, por suspeita da prática de vários crimes de falsificação de documentos e de burla.

A detenção ocorreu em sequência de uma carteira achada, que foi entregue a um polícia da PSP da Esquadra da Damaia, tendo-se verificado que possuía vários cartões, com identidades diferenciadas.

O cidadão foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, estando agora sujeito a Termo de Identidade e Residência.