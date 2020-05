Agredia companheira e matava-lhe os animais domésticos

Reis Pinto e Rogério Matos Hoje às 16:10 Facebook

A GNR deteve, em Sesimbra, um homem, de 40 anos, que agrediu a companheira durante cinco anos, chegando a maltratar-lhe os animais domésticos, pendurando-os na corda da roupa e matando-os em seguida.

Segundo a GNR de Leiria, que investigou o caso, "o suspeito agrediu física, verbal e psicologicamente a ex-companheira, de 34 anos, durante os cinco anos em que viveram juntos. Exercia sobre a vítima um total controlo diário, familiar e social, privando-a de contactar com familiares e amigos, bem como um controlo financeiro, levando à sua dependência económica".

Há cerca de dois meses, a vítima fugiu para Leiria, onde fez queixa à GNR. O homem, de acordo com a GNR, "tinha ainda o hábito de maltratar os animais domésticos da vítima, chegando inclusive a pendurá-los no cordel da roupa com arames, matando-os de seguida".

No tempo que durou a relação, o agressor exercia sobre a vítima um total controlo diário, familiar e social, privando-a de contactar com familiares e amigos, bem como um controlo financeiro, levando à sua dependência económica. Tiveram um filho, que lhes foi retirado pelos serviços sociais e entregue a uma instituição.

O suspeito não aceitava o fim da relação e perseguiu-a em Leiria durante os últimos quatro meses, ameaçando-a de morte. Além disso, criou um perfil falso no Facebook, publicando fotos íntimas da vítima, fazendo constar que a mesma havia recorrido à prostituição.

O detido tem antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, ficou detido nas instalações da GNR, até ser presente ao Tribunal Judicial de Leiria.