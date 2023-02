Agrediam adeptos da própria claque que tinham amigos rivais

Grupos de 29 casuals da Juve Leo e No Name Boys foram detidos pela PSP numa operação antiviolência no desporto. São suspeitos de fazer reinar terror com violência gratuita.

Roubos, ofensas à integridade física, agressões a agentes da PSP, participação em rixa, ameaças e desobediência de interdição à entrada em recintos desportivos, além de tráfico de droga. São estes os crimes que levaram a PSP de Lisboa a deter, quarta-feira, 29 elementos de grupos casuals. São adeptos violentos e perigosos do Sporting e Benfica, sem emblemas ou roupas que os identifiquem como tal, e que aderem às claques Juve Leo e No Name Boys.

Não hesitavam em agredir adeptos dos próprios clubes, apenas por terem amigos de equipas rivais. De acordo com as autoridades, estes elementos caracterizados por extrema violência e ideais "ultras" mostram-se capazes de cometer qualquer crime em nome do clube. Dentro das claques, conseguem tirar partido financeiro de várias atividades ilícitas, como tráfico de droga ou venda de bilhetes. Mas ao trajarem de forma casual (sem adereços de clubes) tornam difícil a sua identificação. A operação da PSP que culminou na detenção destes adeptos decorreu em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, na grande maioria nos bairros periféricos e na Margem Sul do Tejo.