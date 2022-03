Agredida brutalmente por ciúmes depois de festa 

Uma mulher foi agredida brutalmente pelo companheiro em casa, no Seixal, e teve de ser assistida no hospital. Na origem das agressões, estiveram ciúmes do agressor, depois de uma festa onde ambos estiveram.

O caso ocorreu na passada sexta-feira, depois de agressor e vítima terem participado numa festa. Movido por ciúmes, o arguido iniciou uma discussão no trajeto para casa e, chegados ao local, atingiu a companheira com uma arma branca na zona da cabeça, braços, tronco, costas e pernas. Tudo na presença do filho do casal.

Em virtude dos ferimentos sofridos, a vítima necessitou de tratamento hospitalar.

O homem foi detido pela PSP por violência doméstica e está agora proibido de se aproximar da vítima e de sair da casa onde ambos residem com o filho. Também terá de se apresentar à esquadra da PSP duas vezes por semana e está proibido de adquirir armas.