Agredida durante 40 anos pelo marido

AP Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, que agrediu a mulher nos últimos 40 anos, foi, na terça-feira, condenado a três anos e dois meses de prisão efetiva pelo Tribunal de Valença. Estava em liberdade mas no final da leitura de acórdão o tribunal alterou as medidas de coação e colocou-o em prisão preventiva.

De acordo com comunicado da GNR, o processo nasceu de uma investigação relacionada com violência doméstica, "a decorrer no Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), em que a vítima, de 62 anos, foi violentamente agredida ao longo de quase 40 anos, tendo por diversas vezes sido hospitalizada em estado grave".

Pelo que o JN apurou, o indivíduo, de 60 anos, terá sido detido uma primeira vez em novembro de 2019 e naquela altura, foi-lhe aplicada a medida de coação de afastamento da vítima. No entanto, a mulher retomou a relação e o indivíduo violou assim as medidas de coação impostas pelo tribunal.

O processo prosseguiu até chegar, ontem, à leitura da sentença no Tribunal de Valença em que o indivíduo foi condenado a prisão efetiva. No final da leitura, a juíza decidiu alterar as medidas de coação por existir perigo de continuação da atividade criminosa, uma vez que o homem continuava a viver com a vítima.

Foram emitidos mandados de condução ao estabelecimento prisional, onde o indivíduo irá aguardar o início do cumprimento da pena em prisão preventiva.

O indivíduo tem problemas de alcoolismo "e a situação de extrema pobreza em que o casal vivia, coabitavam com o cenário de agressões sucessivas sobre a vítima, muitas vezes privada do dinheiro e obrigada a passar fome", adianta o comunicado da GNR.