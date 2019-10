Agredido com catana depois de esfaquear mulher em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 22:33, atualizado às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem esfaqueou a mulher, que depois o atacou com uma catana, ao final da tarde desta quinta-feira, em Cabanelas, concelho de Vila Verde, no distrito de Braga.

O casal está a receber tratamento no Hospital Central de Braga. O homem, de cerca de 70 anos, está a ser submetido a uma intervenção cirúrgica de emergência, embora não corra perigo de vida, e a mulher, cerca de 60, não inspira tantos cuidados.

O incidente aconteceu na Rua de Regalde, junto a uma moradia próxima do acampamento de Carvalhinhos, em Cabanelas. Ao ouvirem muito barulho na zona, habitualmente pacata, foram os vizinhos que deram com o homem caído e ensanguentado e, mais à frente, com a mulher, que apresentava golpes provocados por um objeto cortante, ainda que não tão profundos como os do marido.

Os moradores deram o alerta à GNR de Prado, que rapidamente chegou ao local, ainda a tempo de evitar piores consequências. Para o local, foram também acionados os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga do INEM, e a GNR de Braga.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Braga, que ao princípio da noite tinha uma equipa a recolher indícios na residência ocupada pelo casal há cerca de um ano e outra brigada no Hospital de Braga a avaliar a evolução clínica de ambas as vítimas.