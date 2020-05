Agrediu a mãe com um murro no olho em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 15:12 Facebook

Uma mulher de cerca de 60 anos foi agredida com um soco no olho direito pelo filho, em Braga, ao início da noite de quinta-feira.

A agressão ocorreu cerca das 22 horas, numa rua da cidade de Braga. O agressor, de 40 anos, acabou detido pelos agentes da PSP que foram mobilizados para o local na sequência de uma denúncia.

Segundo o Comando Distrital de Braga da PSP, o homem "encontrava-se bastante exaltado, mantendo uma atitude agressiva com a sua mãe", a ponto de lhe ter "desferido um soco no olho direito, que lhe causou um derrame ocular, com hematoma".

Depois de ter sido detido, o suspeito foi informado de que iria ser notificado, posteriormente, para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga, a fim de ser interrogado pelo Ministério Público, estando em causa crime de violência doméstica.

Ainda segundo a PSP, "no decurso da intervenção policial, o mesmo suspeito manteve sempre uma atitude agressiva, alterada e provocatória para com todos os agente policiais".