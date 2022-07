Agrediu condutor e colocou-se em fuga em São João da Madeira

Um homem agrediu um condutor, na tarde desta quinta-feira, em São João da Madeira, em consequência de uma discussão de trânsito e abandonou a própria mãe ao colocar-se apressadamente em fuga.

A contenda de trânsito ocorreu numa das rotundas da Avenida Dr. Renato Araújo. O agressor vinha a discutir com a mãe, que viajava no lugar do pendura e acabou, ainda, por se envolver em desentendimentos com o condutor de outro veículo que circulava no mesmo local.

Não satisfeito com a troca de palavras, saiu do carro e foi ter com o condutor aquém abriu a porta do carro e agrediu com socos e pontapés.

A mãe, que saiu precipitadamente da viatura ao ver o filho a envolver-se na agressão, acabaria por ali ficar abandonada.

Depois de agredir o condutor, o homem fugiu do local deixando a mãe apeada.

A vítima de agressões foi assistida no local pelos bombeiros de São João da Madeira e transportada para o Hospital S. Sebastião, na Feira.

A PSP tomou conta da ocorrência e conseguiu já identificar o agressor, prevendo-se que seja detido a qualquer momento.