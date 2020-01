Pediu um copo de água a idosa, para a agredir a roubar ouro

Glória Lopes Hoje às 10:22 Facebook

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de uma mulher pela presumível autoria dos crimes de homicídio tentado e roubo na cidade de Bragança, que ocorreram no passado dia 19 dezembro.

A vítima é uma idosa, com 93 anos, professora aposentada que viveu momentos de terror às mãos de uma mulher, com 50 anos, que se introduziu em sua casa com o pretexto de beber um copo de água, quando interpelou a idosa na rua.

Segundo a Polícia Judiciária a arguida agrediu violentamente a vítima, apropriando-se de vários objetos em ouros avaliados em cerca de 30 mil euros. Tudo indica que a agressora tinha estudado a vida da professora aposentada, sabendo que está vive sozinha.

A detida sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.