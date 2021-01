Agrediu o companheiro e polícias em Lamego

Sandra Ferreira Hoje às 17:36 Facebook

Uma mulher de 47 anos foi detida pela PSP de Lamego, depois de ter agredido o companheiro e agentes policiais.

A PSP deslocou-se, na passada quarta-feira ao final do dia, a uma residência daquela cidade do norte do distrito de Viseu após ter recebido um alerta de que a mulher estava a agredir o companheiro.

Quando os agentes policiais chegaram ao local , "a suspeita estava bastante alterada e agressiva" e, ao tentarem acalmá-la, reagiu: "Agrediu e injuriou os agentes policiais, pelo que lhe foi dada voz de detenção", explica a PSP num comunicado divulgado esta sexta-feira.