Agressões levam dois homens para o hospital em Matosinhos

Dois homens na casa dos 40 anos foram, na quarta-feira à noite, encaminhados para o hospital depois de se terem envolvido num confronto físico, em Matosinhos.

As agressões ocorreram na Avenida da República, perto do Burger King.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, "as vítimas são feridos ligeiros e foram ambas transportadas para o hospital", tendo pelo menos uma sido transportada para o Pedro Hispano, em Matosinhos.

Segundo apurou o JN, na origem do desentendimento, terá estado um motivo passional.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntário de Leixões e a PSP.