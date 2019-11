Agressor de jogadores do Sporting identificou-se como jornalista para fugir à GNR

Rogério Matos Hoje às 10:59 Facebook

Emanuel Calças, um dos agressores a jogadores da Academia de Alcochete, identificou-se como jornalista à GNR para evitar ser detido na tarde do dia 15 de maio de 2018.

O segundo dia do julgamento das agressões a jogadores na Academia do Sporting começou, esta manhã, com o depoimento de um militar da GNR que acorreu ao local após o alerta dado às autoridades.

Tiago Mateus, militar do posto da GNR de Alcochete, referiu à juíza Sílvia Pires que um dos suspeitos que tentava fugir identificou-se à GNR como jornalista do Sporting, para poder entrar no seu carro e não ser detido pelos militares. Porém, por estar no local, não foi libertado e acabou por ser detido pelo envolvimento nas agressões aos jogadores. Durante esta terça-feira, serão ouvidos seis militares que intervieram nas detenções.

Tiago Mateus referiu que a GNR demorou cerca de oito minutos a chegar à Academia. "Antes de chegar à Academia passámos por um grupo de encapuzados, mas a nossa preocupação era nessa altura perceber o estado dos feridos dentro da Academia". Quando a viatura da GNR chegou ao portão das instalações do Sporting, este encontrava-se fechado e o segurança referiu que nenhum dos agressores estava no interior.

Os militares cortaram depois a estrada EN 4. Nessa altura, um BMW X3 tentou abalroar a viatura da GNR e atrás desse carro seguiam outros dois veículos com suspeitos em fuga. Os ocupantes acabaram por ser detidos num parque de estacionamento perto da Academia e a GNR deteve outros suspeitos que seguiam apeados para os seus carros, entre os quais Emanuel Calças, que se identificou como jornalista.