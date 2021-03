Agressor detido pela PSP em Lisboa tinha arsenal em casa

RP Hoje às 09:46 Facebook

A PSP deteve, em Lisboa, um homem, com 59 anos, suspeito de violência doméstica, que tinha em casa um verdadeiro arsenal, que incluía uma granada defensiva.

A detenção culmina uma investigação urgente que "permitiu recolher indícios da prática continuada de ações violentas e ameaças reiteradas do suspeito à vítima, colocando-a numa situação particular de perigo, havendo inclusive alusão à disponibilidade de várias armas por parte do suspeito", refere a PSP em comunicado.

Foram cumpridos mandados de busca domiciliária durante os quais foram apreendidas sete pistolas e 14 munições do calibre 6,35mm, quatro pistolas, um carregador e 60 munições do calibre 7,65mm, uma caçadeira calibre 12, uma granada defensiva, 250 munições do calibre 9, 20 munições de salva de G3, 11 munição real de G3, uma munição tracejante de G3 e 1658 munições calibre.22.

Ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa em primeiro interrogatório judicial, o homem ficou proibido de contactar com a vítima e de se aproximar dela a menos de 500 metros.