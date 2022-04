Agressor passou a noite no telhado da residência da ex-companheira

Beatriz Azeredo Hoje às 10:42 Facebook

Um homem, de 37 anos, passou a noite no telhado da casa da ex-companheira, em Algés, em Oeiras, tentando arranjar forma de entrar e ainda lá se encontrava quando a PSP chegou.

O indivíduo não aceitava a separação e, entre ameaças e perseguições, acabou por passar uma noite no telhado da casa da vítima, no dia 1 de abril. A mulher apercebeu-se da sua presença e alertou a PSP. Quando os agentes chegaram o homem ainda se encontrava no telhado, tentando passar despercebido.

Quando foi descoberto resistiu à intervenção das autoridades, mas acabaria detido. Ouvido em Tribunal, ficou obrigado a apresentações periódicas e proibido de se aproximar da vítima.

No Dafundo, a PSP deteve outro agressor, um homem, de 27 anos, ao final da noite desta terça-feira, após ter recebido uma denúncia por gritos e barulhos. Quando chegaram ao local, havia sangue no chão da entrada da residência e a vítima tentava estancar uma hemorragia na testa, golpe provocado pelo suspeito ao arrombar uma porta. A mulher ainda havia sido agredida com vários murros e pontapés na presença de uma filha menor.

O suspeito fugiu, mas os agentes conseguiram intercetá-lo momentos depois, tendo recorrido a gás pimenta para o algemarem, porque se mostrou agressivo e resistiu à detenção.

Já com antecedentes criminais, o homem foi ouvido em primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva.