Agride colega de trabalho com martelo na cabeça em Viana do Castelo

Um homem foi agredido com um martelo por um colega, após desentendimento entre ambos, esta sexta-feira de manhã, na cidade de Viana do Castelo.

Segundo fonte da PSP de Viana do Castelo, a vitima foi atingida na cabeça e num ombro, e teve de ser conduzida ao hospital local. Já o agressor, um homem de 40 anos, já foi localizado, detido na posse do martelo e levado para para Esquadra, onde foi identificado. Os factos vão ser remetidos ao tribunal de Viana do Castelo.

A PSP foi alertada pela própria vitima da agressão cerca das 8.49 horas, quando esta se encontrava na Rua de Monserrate, em plena cidade, nas proximidades do local onde terá ocorrido o desacato com "um colega com mais ou menos a mesma idade do agredido".