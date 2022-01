Agride condutor em acidente de trânsito e danifica carro com um bastão

Salomão Rodrigues Hoje às 09:57 Facebook

Um homem de 32 anos foi detido pela PSP de Espinho depois de ter agredido um condutor e de ter utilizado uma moca para danificar a viatura da vítima.

A PSP esclarece que o detido e um outro homem, de 34 anos, "envolveram-se num acidente de trânsito, tendo, posteriormente, o detido agredido a vítima, a soco e pontapés, e utilizado uma moca em madeira, adornada com partes em metal na sua parte mais avançada, para danificar o capô do seu automóvel".

O detido, a quem lhe foi apreendida a referida moca, "foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Espinho", diz a PSP.

Conforme previsto no artigo 86.º, da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, atualizada pela Lei n.º 50/2019, de 24 de julho, lembra a PSP, o arguido incorre num crime "punido com pena de prisão até 4 anos ou com pena de multa até 480 euros".