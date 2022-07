Agride e viola companheira durante dois anos

JN Hoje às 12:11 Facebook

Um homem, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeitas de ter agredido e violado a companheira, de quem entretanto se separou, em Almada. O agressor foi colocado em prisão preventiva.

"Os factos ocorreram ao longo dos últimos dois anos, no contexto da união de facto existente entre os intervenientes, com múltiplas agressões físicas e verbais do agressor sobre a vítima, que culminaram com a consumação de, pelo menos, dois crimes de violação num momento em que a relação entre ambos já tinha terminado e eles já não coabitavam", indica a PJ, em comunicado.

O mandado de detenção foi emitido pelo Ministério Público na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica do DIAP do Seixal e cumprido pela PJ de Setúbal.